4 علامات تحذرك من نوبة قلبية.. لا تتجاهل “الدوخة”





تحدث النوبة القلبية أو “احتشاء عضلة القلب” عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مسدوداً، ويكون ذلك في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في جدران شرايين القلب.

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وأشار مجموعة من العلماء عن المؤشرات التي يشعر بها الشخص قبل الإصابة بنوبة قلبية، حتى يتفطن لحالته ويطللب الإسعاف فوراً، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية نقلاً عن مجلة “ميديك فوروم”.

ألم في منطقة الصدر

يمكن الشعور به أيضاً في الذراع اليسرى والفك السفلي.

تغير في التنفس

يحدث الاختناق والشعور بنقص الهواء وعدم القدرة على التنفس بعمق.

الدوخة

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير في المشي وفقدان التوازن والسقوط.

الخوف

قد يشعر الشخص بالكآبة أو الإحساس بحالة من الذعر المفاجئ دون سبب واضح.

كما ذكر الأطباء أن التدخين، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والاستعداد الوراثي تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

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