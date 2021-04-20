أفضل 5 سيارات داخل السوق السعودي موديلات 2021





يضم السوق السعودي باقة من الإصدارات القوية والتي تتنوع بين فئة الكروس أوفر، و السيدان، و الهاتشباك، و السيارات الرياضية متعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، إلى جانب التجهيزات و الكماليات الخاصة بوسائل الرفاهية، و عناصر التحكم المختلفة، بالإضافة إلى أنظمة السلامة، و عوامل الجذب الخاصة بالتصميم الخارجي، و التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع “صدى البلد” الاخباري افضل 5 سيارات داخل السوق السعودي لـ موديلات 2021.

– رينو داستر موديل 2021

تحتوي رينو داستر موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 135 حصان، و 195 نويتن/متر، معتمد على خاصية الدفع الرباعي للعجلات، بينما تستمد أمور التسارع من نقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة رينو داستر موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 59.290 ريال سعودي.

– كيا سيراتو موديل 2021

تستمد كيا سيراتو قوتها على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 128حتى 204 حصان، مع 192 نيوتن/متر من عزم الدوران، و نسخة اخرى سعة 2000 سي سي، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

ويبلغ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2021 داخل السوق السعودي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MPI BASE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 63.250 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MPI TOP 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 68.200 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل BASE HB 2021محرك 1600 سي سي بسعر 77.424 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MPI 2021محرك 2000 سي سي بسعر 85.250 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل TOP HB 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 90.734 ريال سعودي.

– هيونداي اكسنت موديل 2021

تعتمد هيونداي اكسنت موديل 2021 على منظومة الجر الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها عبر نوعين من المحركات، كلاهما رباعي الأسطوانات، ولكن الأول يأتي بسعة 1400 سي سي، بقوة 100 حصان، و 135 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و يأتي المحرك الثاني بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 154نيوتن/متر، كلاهما متصل بناقل سرعة أوتوماتيكي النقلات.

و يبلغ سعر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 53.350 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MID 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 55 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل HIGH 2021 محرك 1600سي سي بسعر 60.500 ريال سعودي.

شيري تيجو 7 موديل 2021

تنتمي شيري تيجو 7 إلى فئة الـSUV، و تقدم بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 بقيمة قدرها 66.900 ريال سعودي.

– ام جي 6 موديل 2021

زودت ام جي 6 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أتوماتيكي من 7 نقلات.

و يبلغ سعر السيارة ام جي 6 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STD 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 66.297 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COM 2021 محرك 1500سي سي بسعر 72.047 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 80.787 ريال سعودي.

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