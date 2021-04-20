اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 384.00جنيه

الريال السعودي : 102.40جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 460.80 جنيه

الدرهم الإماراتي : 105.20جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 105.25 جنيه

الجنيه الإسترليني : 533.76جنيه

الجنيه المصري : 24.53جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.