توحيد سعرالصرف ينعش سوق العقارات بالخرطوم





أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية استمرار استقرار أسعارها بعد توحيد سعر الصرف مشيرين لزيادة الإقبال على العقارات مقارنة بالفترة الماضية متوقعين مزيداً من الانتعاش حال استمرار استقرار أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي.

وأكد تاجر العقارات ياسر الطيب انتهاء حالة الركود فى الأسواق العقارية بعد توحيد سعر الصرف مشيراً إلى استقرار سعر المتر المربع في كافوري مربع ٥ مابين ١٠٠ إلى ١٣٠ ألف جنيه فيما يتراوح سعر المتر المربع في مربع ٩ ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ دولار ويبلغ سعر المنزل الجاهز من طابق واحد ٢٣٠ ألف دولار.

الخرطوم:الطيب علي

صحيفة السوداني