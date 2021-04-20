نتنياهو يتذكر قرار رئيس تشاد الراحل “الشجاع” بشأن إسرائيل





وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي بالزعيم الشجاع، مؤكدا أنه سيتذكر دائما قراره “التاريخي” باستئناف العلاقات بين البلدين.

ونعى نتنياهو رئيس تشاد ديبي الذي تم إعلان وفاته صباح اليوم متأثرا بإصابته خلال معارك مع متمردين، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه بموقع تويتر.

أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي إثر وفاة الرئيس إدريس ديبي. سنفتقد إلى زعامته الشجاعة وسنذكر دائما قراره التاريخي باستئناف علاقات تشاد مع دولة إسرائيل.

يذكر أن تشاد قد أعلنت في عام 2018 استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع منذ سبعينيات القرن الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر التلفزيون الرسمي أن ديبي أصيب “في مواجهات بين الجيش ومتمردين على جبهة القتال شمال البلاد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى”.

وأظهرت نتائج جزئية للانتخابات التي جرت في 11 أبريل/نيسان أن الرئيس إدريس ديبي في طريقه لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عاما على الرغم من مؤشرات الاستياء المتزايد من طريقة إدارته لثروة البلاد النفطية.

وتولى ديبي السلطة في عام 1990 بعد تمرد مسلح ويعد حليفا قويا لفرنسا والولايات المتحدة في القتال ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل القاحلة.

العربية نت