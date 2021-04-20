مريم الصادق تطلع براين شوكان على تطوّرات الأوضاع في ملفي سدّ النهضة والقضايا الحدودية





أطلعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان على تطوّرات الأوضاع في ملفي سدّ النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

والثلاثاء، التقت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم براين شوكان.

وأشارت مريم إلى التطوّر الكبير في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وشكرت الجانب الأمريكي على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه للشعب السوداني ولحكومة الفترة الانتقالية.

وأوضحت وزيرة الخارجية أنّ السودان كان وما زال منفتحاً لجميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات.

وأضافت ” لكنّ حال تعنت الجانب الإثيوبي المستمرّ دون الاستفادة من هذه المبادرات”.

ودعت إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للوصول إلى حلول مرضية لجميع الاطراف.

باج نيوز