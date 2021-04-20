حميدتي ينعي إدريس ديبي





نعى نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو.

وقال حميدتي في تدوينة على صفحته الرسمية، الثلاثاء،”صادق العزاء والمواساة للشعب التشادي الشقيق في وفاة الرئيس إدريس ديبي اتنو، الذي تلقينا نبأ وفاته اليوم”.

وأضاف” إنّنا إذ نترحم عليه نتذّكر الأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد”.

وتابع” فضلاً عن جهوده في تحقيق السلام بالسودان، إلى جانب إسهامه في خدمة قضايا القارة الأفريقية وتوثيق أطر التعاون بين شعوب المنطقة”.

وتعيش تشاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في معارك، جاءت غداة إعلان فوزه بولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية.

باج نيوز