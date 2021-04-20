بعد إيقاف مؤقت .. تداول أسهم (سوداتل) بسوق أبوظبي للأوراق المالية





شهدت أسهم شركة الإتصالات السودانية (سوداتل) بسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 تداولاً ملحوظاً بعد عودتها من الإيقاف المؤقت، فضلاً عن إفصاح الشركة عن بيانتها المالية المدققة للعام 2020 والتي تمت إجازتها في إجتماع مجلس إدارة المجموعة الذي إنعقد بتاريخ 19أبريل 2021 .

وقال الرئيس التنفيذي المهندس مجدي طه والمدير العام للمجموعة عقب إجتماع مجلس الإدارة، إن الإدارة وضعت سياسات وإجراءات كفيلة تفي بمتطلبات الإفصاح والشفافية الخاصة بالأسواق وإحكام التنسيق مع الجهات المختصة بتسليم البيانات المالية في وقتها بما يحفظ حقوق المستثمرين وإستمرار تداول سهم سوداتل بالأسواق المالية .

باج نيوز