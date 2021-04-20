(10) ملايين دولار منحة من المصرف العربي لدعم الخدمات الصحية





وقعت اليوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتفاقية منحة مقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بمبلغ عشرة ملايين دولار لدعم الخدمات الصحية خاصة مواجهة كوفيد 19 والكوارث في البلاد.

ووقع عن الوزارة د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقع الدكتور فهد الدوسري رئيس مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية عن المصرف العربي.

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وأكد وزير المالية عقب التوقيع الذي تم بمباني وزارة المالية دعم السودان للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وازالة كل العقبات حتى يؤدي دوره المطلوب.

وقال جبريل إن المنحة ستوظف لدعم الخدمات الصحية ومواجهة الكوارث، مبينا ان المنحة تأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية للمصرف العربي.

واشاد جبريل بإدارة المصرف العربي ومساهماته في دعم مشاريع التنمية في السودان وافريقيا.

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وأوضح وزير المالية أن المصرف العربي ظل يقدم خدمات جليلة لمساعدة افريقيا، معربا عن امله ان تتطور وتتوسع العلاقة مع المصرف وان يكون هناك تعاونا كبيرا بين السودان والمصرف، وأشار إلى استفادة عدد كبير من السودانيين من الخدمات التي يقدمها المصرف.

من جانبه وزير الصحة أكد دكتور عمر النجيب الذي حضر التوقيع حاجة الوزارة لهذا الدعم الذي سيستفاد منه في بعض المطلوبات الصحية العاجله خاصة في بعض الولايات، وأشار الى المشاريع الطموحة التي أعدتها الوزارة لإعادة بناء الصحة، وتقدم بالشكر والتقدير لإدارة المصرف العربي ولوزارة المالية في دعم الصحة.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، إن المصرف ظل يجد كل الدعم من السودان باعتباره عضواً في جامعة الدول العربية، مؤكدا أن المصرف حريص على تقديم كل الدعم للسودان.

وقال إن هذه المنحة تجيء في إطار المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الحكومة السودانية لمكافحة كوفيد 19 وان هذا الدعم سيتحول الى شراء سيارات اسعاف ومعدات صحية كما سيكون الدعم ايضا للمتأثرين بالسيول والامطار.

وأوضح أن المصرف انطلق منذ عام 1975 بالخرطوم برأسمال ضعيف ووصل اليوم الى اكثر من خمسة مليارات دولار، مشيرا الى سمعة المصرف الطيبة في الاقليم.

باج نيوز