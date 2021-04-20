احذروا القهوة ..إنها قاتلة في هذه الحالة





تحظى القهوة بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم . وتعد من المشروبات المحببة لمعظم الأشخاص . وتحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تمنع إلحاق الضرر بخلايا الجسم. وتعتبر القهوة مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن كالمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنياسين، والكولين، وغيرها. وحذر رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى المحاربين القدامى(بحسب الامارات نيوز) رقم 2 في روسيا، سيرغي إيفانوف، الاشخاص ذوي الضغط المنخفض من شرب القهوة والمنشطات الأخرى بشكل متكرر. كونها تحافظ على الضغط الطبيعي إلا أنه مع مرور الوقت، تسبب مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. وبين أن الكافيين الموجود في القهوة وغيرها من المشروبات. يؤدي لعدم استقرار ضغط الدم الطبيعي، كما أن المحفزات الزائدة لا تفيد الجسم أبدًا. وأشار إيفانوف، أن مثل هذه المشكلات الصحية يمكن أن تشير إلى أمراض خطيرة في القلب أو الدماغ. وقال طبيب القلب، إنه قبل وصول سيارة الإسعاف، على المريض الاستلقاء ورفع ساقيه. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعطاء المريض كمية صغيرة من السوائل، ولكن لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء نيتروغليسرين.

الخرطوم (كوش نيوز)