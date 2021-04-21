عالمية
وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة بالكورونا
وفي مساء اليوم خالد مقداد مؤسس قنوات طيور الجنة جراء اصابته بفيروس كورونا.. وأسمه بالكامل خالد عبد الله جبريل مقداد (1 يناير 1972-) مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية . وقد تخرج مهندسا للديكور، وأسس قناة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن.
افتتح قناة فضائية في 25 يناير/كانون الثاني 2008، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة
الصيحة
تعليق واحد
يا الله…بالجد خبر مفجع جداً…اللهم أرحم خالد مقداد وأغفر له و أدخله الجنة مع أصحاب اليمين..
الصبر والسلوان لأبنائه وجميع اطفالنا..