تسريبات تكشف مواصفات قياسية لـ هواتف Honor 50





كشفت تسريبات أن سلسلة هواتف Honor 50 الرائدة من شركة هونر الصينية، ستصدر فى شهر مايو القادم، مع عدد من الإمكانات الكبيرة للغاية، بالإضافة إلى احتوائها على خدمات شركة جوجل الأمريكية.

وحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Honor 50 ستتميز بشاشة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 أو 144 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.

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وستقدم هواتف Honor 50 كاميرا خلفية رباعية، بعدد من المستشعرات فائقة الدقة والاتساع، مع فلاش LED ، كما أن تصميم الكاميرات سياتى بشكل مميز للغاية، حيث من الممكن أن يشبه تصميم هواتف Huawei P50 من هواوى والتى تم تسريب صورها مؤخرا .

وليس معروفا إذا كانت هواتف Honor 50 الرائدة ستعمل بمعالجات شركة كوالكوم الأمريكية، أم أنها ستأتى بمعالجات MediaTek من شركة ميدياتيك، كما أن الهواتف ستدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 .

وستحتوى هواتف Honor 50 على بطاريات بسعة كبيرة تصل ل 4800 أو 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بحوالى 66 اط ، مما سيجعل الهوتف تشحن فى وقت قصير للغاية.

ومن الميزات التى ستحصل عليها هواتف Honor 50 أنها ستأتى بعدد من تطبيقات ووخدمات جوجل، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى متجر Google Play، وهى مشكلة تعانى منها هواتف شركة هواوى الصينية، حيث كان هذا الأمر أحد أسباب انفصال هونر عن هواوى .

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