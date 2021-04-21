“الخطوط السعودية” تدعو عملاءها لمتابعة اشتراطات السفر للوجهات الدولية المختلفة





دعت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عملاءها لمتابعة اشتراطات السفر للوجهات الدولية باستمرار من خلال موقعها الإلكتروني.

وأكدت الشركة أن اشتراطات السفر الدولية يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على ما يصدر من الجهات الرسمية، مؤكدة على الجميع متابعة كل جديد يصدر بشأن السفر الدولي.

وكانت الخطوط السعودية قد غردت من قبل عبر حسابها في “تويتر” بعبارة “جهزتوا الشنط؟”، الأمر الذي تفاعل معه المغردون واعتبروه إشارة على قرب رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية.

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