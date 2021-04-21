وزير الصناعة : توقعت إلغاء المالية للكثير من الرسوم بسبب كورونا





أبدى وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، عدم الرضا عن الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي.

وقال الوزير أمس في تصريحات صحافية ، إن كثرة الرسوم تنعكس على أسعار تكلفة الإنتاج والسلع، وتفقد السلع والمنتجات القدرة التنافسية في الأسواق. وذكر (توقعت من وزارة المالية خلال جائحة كورونا إلغاء الكثير من الرسوم) على القطاع الصناعي، حتى يستمر وينتج ليوفر السلع للمواطنين ويحقق التنافس في الاستيراد، وأضاف : الوزارة خلال الأسبوع الجاري ستعالج مشكلة رسوم الإنتاج، ويتم رفع الغبن عن أصحاب الصناعات، مشيراً إلى أن هنالك اجتماعات جرت فيما يخص صيغة تعامل مع منظومة الصناعات الدفاعية، حول الصناعات المدنية لديها، وأفاد الشيخ، أن هنالك ترتيبات تجرى بمفهوم الشراكة للفترة الانتقالية، للعمل معاً لصالح البلاد، وتابع إن هذا الأمر (صار لا يشكل هاجساً)، لأن القادة يرتبون لصيغة متوافق عليها بين الجانبين.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني