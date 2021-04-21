بعد اكتشافها سرا صادما .. عروس تطلب الطلاق في الصباحية





لم تمر سوى بضع ساعات على فرحة عروس بحفل زفافها وزواجها التي انقلبت لخيبة أمل عندما اكتشفت في اليوم التالي للزواج أن عريسها قد خدعها، لتطلب الطلاق على الفور في أول أيام زواجها.

في اليوم التالي لزفافهم تلقت العروس “أوبري لين” البالغة من العمر 41 عامًا، برسالة عبر “الفيسبوك” من شخص غريب يخبرها بخيانة عريسه لها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي استار” البريطانية.

وكان العريس والذي يدعى “جوستين” قد اعترف بعلاقته الغرامية مع سيدة أخرى منذ خمسة أشهر، وتقدمت العروس المدمرة بطلب الانفصال من زوجها، وحتى تنال مطلبها قامت بطرده من المنزل الجديد.

قالت “أوبري” وهي معالجة تدليك سابقة، من مدينة فيرنال بولاية يوتا الأمريكية:” مدمرة بشدة وأشعر بالخداع في الزواج منه عندما كان يرى شخصًا بينما نستعد للزواج”.

وتابعت: “لم يكن سوى شخص جميل بالنسبة لي وكان يرسل لي نصوصًا طويلة ومحبّة طوال الوقت، فلم استوعب كيف فعل ذلك بالنهاية” وبينما يحاول الزوج تصحيح اخطائه ولكن العروس لم تتقبل ذلك الاعتذار،”إنه يعتذر بشدة الآن ولكن لا أعتقد أنه يمكننا حلها.”

صدى البلد