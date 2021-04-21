الشئون الدينية تسير غدا قوافل دعوية رمضانية للشمالية ونهر النيل





تسير وزارة الشؤون الدينية والاوقاف قوافل دعوية رمضانية غدا الخميس للولاية الشمالية في الفترة من 22 – 24 ابريل الجاري وولاية نهر النيل في الفترة من 23- 25 ابريل الجاري تحت شعار ( لعلكم تتقون) وذلك في اطار برامجها لشهر رمضان المعظم.

وتأتي القوافل برعاية وتشريف وزير الشؤون الدينية والاوقاف الاستاذ نصر الدين مفرح احمد واشراف والي الولاية الشمالية بروفيسور امال محمد عز الدين واشراف والي ولاية نهر النيل الدكتورة امنة احمد المكي.

وقال دكتور اسامة حسن محمد احمد البطحاني رئيس اللجنة العليا للقوافل الدعوية التي تسيرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف(بحسب سونا) خلال الأيام المقبلة ان القوافل ستشمل ولايات (نهر النيل، الشمالية، القضارف، النيل الأزرق، وغرب كردفان) بمشاركة عدد من العلماء المتخصصين والدعاة ومدربي التنمية البشرية حيث تتضمن هذه القوافل إقامة دورات تدريبية لقيادات المرأة والشباب والدعاة خاصة في مجال التحصين الفكري وتعزيز الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.

واضاف اسامة ان القوافل تهدف الى رفع الوعي الدينى وتعزيز السلام الاجتماعي ومحاربة الظواهر السالبة وتعزيز القيم الاخلاقية والسلوكية. واوضح اسامة ان الاستاذ نصر الدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف يشرف ختام القوافل وبمشاركة قيادات الولايات من الولاة وامناء الحكومات، معربا عن امله في أن تأتي ثمارها نفعا على المجتمع.

الخرطوم (كوش نيوز)