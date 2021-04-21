السودان وإسبانيا يبحثان التعاون الثنائي وفرص الاستثمار





أشاد د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدور إسبانيا الرائد في مجال الطاقة المتجددة التي يمكن الاستفادة منها في زيادة وتنويع الإنتاج الكهربائي في السودان. وقدم الوزير خلال لقائه اليوم بمكتبه بالسيد البرتو اوثلاي سفير إسبانيا بالخرطوم دعوة لرجال الأعمال الإسبان لزيارة السودان وتقييم فرص الاستثمار خاصة في مجال البنى التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والتعدين(بحسب سونا) وأشار إلى أهمية قيام مشروعات حيوية سيما المناطق التي عانت من الحروب والمناطق الطرفية حتى يشعر الناس بفوائد السلام. وأكد د. جبريل عزم الحكومة على إزالة التحديات التي تواجه البلاد فى الإندماج مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الانقطاع. ودعا إسبانيا إلى دعم السودان في دفع المتأخرات المستحقة ومن ثم الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار ضمن مبادرة (Hipc) والقاضية بإعفاء الديون في شهر يونيو المقبل. ومن جانبه أكد السفير البرتو اوثلاي دعم بلاده للسودان وحكومة الفترة الانتقالية، وثمن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة. وأشار إلى أن بلاده غير راضية عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وتطمح إلى زيادته خلال الفترة القادمة. ودعا السفير إلى ضرورة تجهيز مشاريع لعرضها على المستثمرين في مؤتمر باريس المزمع عقده في الفترة القادمة. كما أشار إلى تعاون بلاده مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة السودان في إعفاء ديونه. وأبان أن إسبانيا مرت بجراحة اقتصادية مشابهة أنتجت استقراراً اقتصادياً كبيراً.

الخرطوم (كوش نيوز)