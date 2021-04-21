السعودية.. إغلاق 23 مسجداً مؤقتاً في مناطق متفرقة من المملكة





أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، عن إغلاق 23 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. ووصل مجموع ما أُغلق خلال 72 يوماً 700 مسجد، و فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية. وبينت الوزارة (بحسب الامارات نيوز) أن المساجد المغلقة هي: 11 مسجداً بمنطقة الرياض، رُصدت 11 حالة إصابة بها, وستة مساجد بمنطقة القصيم، ورصد ست حالات. ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ورُصدت حالتا إصابة بها, ومسجد في كل من مناطق (عسير والباحة والجوف و جازان) بمعدل إصابة لكل مسجد. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجداً, عشرة منها بمنطقة الرياض, واثنين بمنطقة جازان. ومسجد في كل من مناطق (الباحة والجوف وعسير والحدود الشمالية)، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

الخرطوم (كوش نيوز)