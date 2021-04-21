وزيرة الخارجية تستقبل السفير الروسي





استقبلت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم السيد فلاديمير زيلتوف سفير روسيا لدى السودان. وقدم السيد السفير(بحسب سونا) التهاني للسيدة الوزيرة بمناسبة توليها المنصب ونقل لها تهاني وتحيات وزارة الخارجية الروسية ممثلة في السيد سيرجي لافروف والسيد ميخائيل بقدانوف، مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا، مؤكدا عزم بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة داعيا إلى تفعيل آليات التشاور السياسي بين البلدين. من جانبها ثمنت السيدة وزيرة الخارجية عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيرة إلى انفتاح السودان على العالم لتمتين علاقاته مع الشركاء وفق مايحقق المصالح العليا للبلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)