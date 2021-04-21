السعودية.. إجراءات صارمة لحماية المعتمرين والمصلين





تزامناً مع أداء العمرة وشهر رمضان المبارك تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا حيث يتم غسيل صحن الطواف في خلال 5 دقائق فقط من قبل المتخصصين المدربين على استخدام آليات التعقيم. كما قامت الرئاسة العامة لشئون الحرم والمسجد النبوي (بحسب الامارات نيوز) بتطوير منظومة خدمية متنوعة وشاملة حول الكعبة المشرفة، لتيسير عمليات دخول المعتمرين للمسجد الحرام والمسجد النبوي وإجراءات من وإلى صحن المطاف من خلال بيئة صحية متكاملة ومراعية للإجراءات الاحترازية وشروط مكافحة عدوى كورونا وفقاً لموقع سائح. مسارات خاصة لدخول وخروج المعتمرين وتعقيم صحن الكعبة بشكل مستمر وفي هذا الاطار يتم تنظيم الطواف من خلال 18 مسار يحيط بالكعبة يشرف على هذه العملية كوادر ذات خبرة تلقوا التدريب اللازم الخاص بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتعامل مع الحالات الطارئة لكل الذين يطوفون وكذلك لمتابعة إجراءات الأمن المدني والإدارة العامة لأفواج وحشود الحجاج والمعتمرين. إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشار كورونا خلال موسم العمرة وصلاة التراويح مع تأمين كافة المسارات وإلزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع الحالات الطارئة للأفواج والحشود لتنظيم مسارات المعتمرين. مع مساندة الكثير من المتطوعين الذين يقومون بعملهم بالتنسيق مع لإدارة الأعمال ومشاريع تعظيم مكة المكرمة والبلد الحرام. توفير متخصصين للرد على كل أسئلة المعتمرين هذا وهناك الكثير من المتخصصين الذين تم وضعهم للرد على كل أسئلة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في كل ما يتعلق بالمناسك كذلك فلهم دور كبير في التوعية والإرشاد لقاصدي بيت الله الحرام خلال هذا الشهر المبارك، لأن الشريعة الإسلامية سمحة عظيمة تنص على الوقوف مع الجوائح والنوازل التي تلم بالناس ولتحقيق المصالح العامة للمجتمعات الإسلامية. الالتزام بالشروط شرطاً أساسياً للتواجد في محيط الحرم المكي لذا فقد شددت المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة على ضرورة الالتزام بكل المتطلبات الطبيبة والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية، حفاظاً على سلامة المعتمرين وسلامة الجميع في محيط المعتمرين والمصلين. توزيع ماء زمزم بالمجان على المعتمرين والمصلين في إطار آخر تقوم سقيا زمزم بتوزيع عبوات مياه زمزم على مداخل ومخارج صحن المطاف وعبر عربات متنقلة خصصتها الرئاسة لتسهيل توزيع هذه العبوات بين المسارات، بالإضافة إلى الحقائب المحمولة والمجهزة التي تتسع لـ40 عبوة ماء والحقائب الأسطوانية التي تتسع لـ10 لترات من الماء المبارك تتوزع بشكل دوري في صحن المطاف. استمرار أعمال التعقيم على مدار اليوم ويجري تعقيم الحرم والمداخل والمخارج والبوابات وصحن الكعبة وأماكن المطاف في وقت قياسي على مدار اليوم وكل يوم خلال شهر رمضان المبارك من خلال الكوادر المدربة للحد من انتشار فيروس كورونا وللسيطرة على هذه الجائحة ولإنجاح موسم العمرة ولمواجهة الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، مع تمنياتنا بعمرة مقبولة وصوم مبارك ودعواتنا بأن يحفظ الله المسلمين من فيروس كورونا وأن يتم السيطرة عليه ويبعد عن كل المسلمين.

الخرطوم (كوش نيوز)