الطاهر حجر يبحث سبل ترقية العلاقات بين السودان والسعودية





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر ، أهمية ترقية وتعزيز العلاقات السودانية – السعودية والإرتقاء بها في كافة الأصعدة بما يخدم مصالح الشعبين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالقصر الجمهوري (بحسب سونا) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، السفير على بن حسن جعفر والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء أمن علي أهمية تفعيل الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجالات الإقتصادية والإستثمارية. وأعرب السفير عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين من أجل تحقيق المنافع ومصالح المشتركة لشعبيهما، مضيفا أنه تم تبادل وجهات النظر حول كافة القضايا ذات الإهتمام المشترك.

الخرطوم (كوش نيوز)