7 نصائح تخلصك من الحموضة خلال الصيام





يعاني الكثير من الصائمين من مشكلة حموضة المعدة، وترجع تلك المشكلة إلى أن الصيام يتسبب في تقليل إفراز حمض المعدة، والذي يعمل على هضم الطعام، وعند شم رائحة الطعام أثناء النهار، على معدة خالية؛ يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز حمض المعدة، ومن ثم يصاب الصائم بالحموضة.

وقدم “لايف كوتش” محمد رضا، عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الأسباب الرئيسية وراء حموضة المعدة، بالبدء في تناول الأطعمة غير المناسبة، مثل المشروبات الغازية في وجبتي الإفطار والسحور، وتناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وكذلك الإكثار من تناول المنبهات مثل القهوة والشاي وغيرها بين الوجبتين، كما أن التدخين يُعد من أقوى الأسباب المحفزة للإصابة بالحموضة خلال الشهر الكريم.

بعض النصائح للتخلص من الحموضة خلال الصيام

1- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف خلال وجبة السحور.

2- المشي لمدة نصف ساعة بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين.

3- استبدال الأطعمة المقلية بالمشوية.

4- إزالة جلود الطيور قبل طهيها.

5- تناول من 8-12 كوبا من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور.

6- تناول الفاكهة والخضروات أيضًا يساعد على تنظيم عملية الهضم.

7- تقليل تناول المخللات والتوابل، لأنها تعد من أهم مسسبات الحموضة.

صدي البلد