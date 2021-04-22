حدثه فورا.. مشكلة خطيرة تواجه مستخدمي واتساب على أندرويد و آيفون





حذرت وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، جميع مستخدمي واتساب WhatsApp، من جميع نقاط الضعف التي قد يواجهونها، والتي سيكون لها تأثير سلبي كبير على خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

ووفقا لما ذكره موقع “zeenews”، عثر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي، على ثغرة أمنية خطيرة ضمن إصدارات واتساب على كل من نظامي تشغيل الهواتف الذكية التابعة لآبل وجوجل، ضمن الإصدار العادي من تطبيق التراسل الأشهر وإصدار الأعمال.

وتؤثر المشكلة الأمنية على مستخدمي الإصدار v2.21.4.18، والإصدارات الأقدم من أندرويد، بينما يتأثر أيضًا مستخدمو الإصدار 2.21.32 والإصدارات الأقدم على iOS.

وبخلاف هذا، صرحت وكالة الأمن السيبراني أيضا عن وجود العديد من نقاط الضعف التي تم الإبلاغ عنها في تطبيقى واتساب، والتي يمكن أن تسمح للمتسللين عن بعد تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو الوصول إلى معلومات حساسة على نظام التشغيل الخاص بهاتف الضحية.

وكشفت أيضًا الوكالة الأمنية الهندية، عن أن تلك الثغرة ظهرت بسبب “مشكلة تكوين ذاكرة التخزين المؤقت” على تطبيق المراسلة التابع لـ فيسبوك “واتساب”، والتي تسمح للمهاجم باستغلال نقاط الضعف الجديدة لكشف تقنية التشفير الخاصة بالتطبيق.

وتنصج وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، بتحديث تطبيق واتساب الخاص بهم إلى أحدث إصدار، لإصلاح المشكلة الأمنية.

الجدير بالذكر أن شركة واتساب تواجه تمر بأزمة كبيرة في دولة الهند، والتي تعد من أكبر لأسواق لها في العالم، وذلك بعد أن طلبت الحكومة الهندية، من شركة المراسلة مراجعة التغييرات المقترحة التي تخطط لتطبيقها قريبًا في سياسة خصوصيتها المعلنة مع بداية العام الجاري، والتي تستعد من خلالها لمشاركة بيانات المستخدمين، والتي تنتهك خصوصية مستخدميها في البلاد.

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