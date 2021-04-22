ماذا يحدث إذا تناولت نصف كوب من عصير المانجو يوميا في رمضان؟





المانجو من الفواكه التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها خصوصا في شهر رمضان، وقد يكون السبب هو أن المانجو ليست لذيذة فقط ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من الفوائد الصحية.

ويوضح موقع “برايت سايد”، ماذا يحدث إذا تناولت نصف كوب من عصير المانجو كل يوم؟

1- سيكون لديك تجاعيد أقل:

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا نصف كوب من المانجو 4 مرات في الأسبوع شهدوا انخفاضًا بنسبة 23٪ في التجاعيد العميقة بعد شهرين، هذا أيضًا بفضل احتوائها على بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة، وكلاهما يمكن أن يؤخر تلف الخلايا ويساعد في الحفاظ على الجلد يبدو شابًا.

2- لديك خطر منخفض للإصابة بأنواع معينة من السرطان:

يحتوي المانجو على مادة البوليفينول التي لها خصائص مقاومة للسرطان، ووفقًا للدراسات، فإن هذه البوليفينول تحمي أجسامنا من الإجهاد التأكسدي المرتبط بعدة أنواع من السرطان، كما تم الكشف عن أنه من بين العديد من الخلايا السرطانية، فهو الأكثر فعالية في الوقاية من سرطان الثدي، وهو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم.

3- ستبقى بصرك حادًا:

الثمرة غنية أيضًا باللوتين والزياكسانثين، لا يساعد ذلك في الحفاظ على صحة أعيننا فحسب، بل يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض العيون المزمنة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ ، والذي يمكن أن يساعد في علاج جفاف العين والعمى الليلي.

4- تتحسن عملية الهضم لديك:

المانجو غني أيضًا بالألياف الغذائية ومركبات الأميليز، وهي مفيدة لجهازنا الهضمي، وتساعد أيضا في تكسير جزيئات الطعام الكبيرة حتى يتمكن الجسم من امتصاصها بسهولة، ويمكن أن يساعدنا أيضًا في تجنب الإمساك المزمن.

5- تنظيم مستويات السكر في الدم:

كانت هذه نتيجة دراسة تثبت أن تناول المانجو يقلل من نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، ويحتوي المانجو على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالفواكه مثل البطيخ أو الموز ، لذلك يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بها وتناول نصف كوب من المانجو.

6- تحسين صحة الشعر:

بالإضافة إلى فيتامين أ، فإن المانجو غنية أيضًا بفيتامين سي، وقد يساعد ذلك في إعادة نمو الشعر، والحفاظ على ترطيب الشعر، والحفاظ على بنية الشعر، ويساعد فيتامين سي أيضًا في إنتاج الكولاجين الذي يبني بروتينات الشعر ويمنع تساقط الشعر.

7- يساعد على تهدئة غثيان الصباح أثناء الحمل:

يساهم طعم المانجو الحلو والحامض قليلاً في هذا العامل، كما أنه غني بفيتامين B6 الذي يساعد في تخفيف الغثيان، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في المانجو في نمو الجنين، ويمكن أن يساعد تضمين المانجو في نظامك الغذائي أيضًا في التغلب على فقر الدم المرتبط بالحمل.

مصراوي