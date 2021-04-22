دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن الصوم في شدة الحر





علقت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول الصوم في شدة الحر خلال شهر رمضان، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصوم فى الأيام شديدة الحرارة له أجر عظيم، وذلك ردا على سؤال “هل الصوم فى شدة الحر له ثواب أكبر من الصوم فى الأيام العادية؟”.

وأجابت الدار، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صام لله يوما واحدا إيمانا واحتسابا باعده الله عن النار سبعين سنة”.

وتابعت: “إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حر فإن ثوابه يكون أعظم”.

روسيا اليوم