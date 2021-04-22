وكالات: استئناف تأشيرة الزيارات العائلية للسعودية ينعش حركة السفر





أفاد بعض أصحاب وكالات السفر والسياحة بالخرطوم (السوداني) في تعليق على قرار فتح باب التأشيرات للزيارات العائلية للمملكة العربية السعودية ، أفادوا بعدم توقفها نهائياً وإنما تم ذلك بشكل مؤقت بسبب تزوير القسيمة وتم فتحها مجدداً، موضحين بأن هنالك شركات تعمل بالدولار والجنيه، وقالوا إن زيادة الطلب على السفر ربما ينعكس على ارتفاع الأسعار.

وقال صاحب وكالة وعد للسفر والسياحة البلولة حامد لـ(السوداني) إن السفر للعائلات لم يتوقف وإنما كانت هناك إعادة ترتيبات حول سفر الزوجة والتي ليس لديها أطفال خاصة بعد ظاهرة تزوير القسائم ،موضحاً بأن هناك أعداداً مهولة من طلبات الزيارات العائلية للمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن قيمة التذاكر بالجنيه، نافياً حدوث زيادة في أسعار التذاكر.

وأكد صاحب وكالة الفايد محمد الفايد على فتح التأشيرة للسعودية ، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الأسر كانت في انتظار عودة التأشيرة، لافتاً إلى أن الأسعار حسب اليوم وأوضح أن الخطوط السعودية تعمل بالدولار أما شركة ناس وبدر وتاركو بالجنيه ، وقال إن سعر التذكرة للسعودية حالياً 300 دولار أما سعر الجنيه يتراوح مابين (76-120) ألف جنيه.

وأكد صاحب وكالة سفر وسياحة لـ(السوداني) زيادة الطلب على السفر للمملكة من قبل المغتربين عقب فتح التأشيرة، متوقعاً ثبات الأسعار مشيراً إلى انتعاش حركة السفر للمملكة فقط وللقاهرة لقضاء عطلة الصيف ، واصفاً حركة السفر عامة بالضعيفة، وأوضح أن هناك شركات تعمل بالدولار والجنيه معاً وتتراوح الأسعار ما بين (150-120) ألف جنيه حسب سعر اليوم.

وقالت الأمين العام لوكالات السفر والسياحة إن الزيارات لم تقف ولكن بعض الزوجات لم يسمح لهن بالدخول للسعودية بعد تزوير القسائم، وأوضحت بأن المشكلة تمت معالجتها مؤخراً، مبيناً أن أسعار التذاكر للسعودية يتم قطعها من الخارج أما بالريال أو الدولار عبر الخطوط الجوية السعودية أما الشركات المحلية فتعمل بالجنيه، وأوضحت بأن التأشيرات تتبع لمكاتب الاستخدام الخارجي التابعة لوزارة العمل أما وكالات السفر فهي مسؤوله عن التذاكر وليس التأشيرة، مبينة أن سعر التذكرة للمملكة العربية السعودية (150) ألف جنيه عبر بدر وتاركو، واصفاً حركة السفر هذه الأيام (بالميتة) خاصة موسم العمرة والذي يشهد توقفاً كاملا نتيجة للاشتراطات والاحترازات الصحية لكورونا.

الخرطوم: عبير جعفر

صحيفة السوداني