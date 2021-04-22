دنيا سمير غانم تغيب عن المنافسة في دراما رمضان 2021… تطورات حالتها الصحية بعد كورونا





كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم خرجت من المنافسة في سباق دراما رمضان 2021، بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وكان من المنتظر أن يبدأ عرض أحدث مسلسلات دنيا سمير غانم “عالم موازي” في منتصف شهر رمضان، ولكن توقفت حركة التصوير داخل العمل تماما بسبب استمرار إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة، دلال عبد العزيز، وكذلك مخرج ومنتج المسلسل، هشام جمال بالفيروس التاجي، بحسب ما أفاده مصدر لموقع “إرم نيوز”.

وتابع المصدر المقرب من دنيا سمير غانم أن أعراض “كورونا” لم تختفي منها وكذلك والدتها حتى لحظة كتابة هذه السطور، الأمر الذي جعل طبيبهما المعالج يقرر استمرارهما في البروتوكول العلاجي، وذلك بعد مرور أسبوع على الإصابة.

وسيتم عرض مسلسل “عالم موازي” بعد شهر رمضان، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

ويشارك في بطولة المسلسل عمرو وهبة وشيماء سيف وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وهو من إنتاج هشام جمال وبالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الفنانة، نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة الممثلين المصريين، أكدت في 16 نيسان/ أبريل الجاري صحة ما تردد بشأن إصابة الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها وهشام جمال بفيروس كورونا، بحسب موقع “مصراوي”.

وقالت عنبر في تصريحاتها “عندهم كورونا بس الحمد لله تحت السيطرة، وإن شاء الله يكمل لهم على خير ويشفيهم ويعافيهم”.

وأضافت أن الفنانين الثلاثة يخضعون للعزل المنزلي، ويحصلون على بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن آخر مسلسلات دنيا سمير غانم هو “بدل الحدوتة 3″، والذي عرض في رمضان 2019

العربية نت