اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 22 أبريل 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 387.00جنيه

الريال السعودي : 103.20جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 464.40 جنيه

الدرهم الإماراتي : 106.02جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 106.06 جنيه

الجنيه الإسترليني : 534.06جنيه

الجنيه المصري : 24.72جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.