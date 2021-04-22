بوتين: إذا كان زيلينسكي يريد استعادة العلاقات فسوف نرحب بذلك





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه إذا كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يريد استعادة العلاقات مع روسيا، فإن موسكو سترحب بذلك بالتأكيد.

وقال بوتين، ردا على سؤال أحد الصحفيين، خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: “إذا كان الرئيس زيلينسكي يريد البدء في استعادة العلاقات، فإننا سنرحب بها بالتأكيد”.

وأضاف بوتين: “إذا كنا نتحدث عن تطوير العلاقات الثنائية، فعندئذ، بكل سرور، سوف نستقبل رئيس أوكرانيا في موسكو في أي وقت مناسب”.

وأوضح بوتين أن “السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا نريد أن نناقش في هذا اللقاء (مع الرئيس زيلينسكي)؟، إذا كان الحديث يدور عن بحث مشاكل دونباس، إذن، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تلتقي قيادة أوكرانيا مع قادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، ومن ثم بعد ذلك يمكن مناقشة هذه القضايا مع ممثلي دولة ثالثة، والتي في هذه الحالة هي روسيا”.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، أنه يجب أن تكون هناك شروط مسبقة لعقد اجتماع بين الرئيسين، الروسي فلاديمر بوتين والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

هذا وكان زيلينسكي في كلمته عن الوضع الأمني، قد دعا في وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، للقاء في “أي مكان في دونباس الأوكرانية”.

وأعلن زيلينسكي، في وقت سابق، أن كييف مستعدة دائمًا للعودة إلى حوار دبلوماسي هادف بشأن دونباس.

وحذرت موسكو، في وقت سابق، من خطورة التصعيد في منطقة “دونباس” جنوب شرقي أوكرانيا، معتبرة أنه يدعو إلى القلق.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا تسعى لزعزعة استقرار الوضع في دونباس، وتواصل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي القيام بأنشطة استفزازية في المجال الجوي ومنطقة حوض البحر الأسود.

العربية نت