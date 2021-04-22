لهذا السبب.. حنان ترك تعلن اعتزال فيسبوك





أعلنت الفنانة حنان ترك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها ستتوقف تماما عن التعامل على موقع فيسبوك، بعد وجود عدة صفحات تنتحل شخصيتها. وكتبت(بحسب مصراوي): “في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسؤولة عنها، وقدمت بلاغات لإدارة الفيسبوك لغلقها، وحتى ذلك الوقت في انتظار رد إدارة فيسبوك، فأنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر في الفيسبوك، وإن شاء الله عند توثيق صفحتي على الفيسبوك، سيعرف الجميع بالصفحة”. وفي تغريدة أخرى كتبت: “تعاملي من الآن سيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستجرام، والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية أنها تخصني”. يذكر أن الفنانة حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن عام 2012، ومن أبرز أعمالها الفنية “لن أعيش في جلباب أبي”، “المال والبنون”، “الآخر”، “المهاجر”، “جواز بقرار جمهوري”، “أحلى الأوقات”، وغيرها.

الخرطوم (كوش نيوز)