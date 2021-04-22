المواقع الالكترونية تقيم حفل إفطار لأطراف السلام





اقام الاتحاد الدولي للمواقع الالكترونية مائدة إفطار رمضانية لأطراف السلام مساء اليوم بالساحة اللبنانية بالخرطوم. وعبر احمد محمد تقد كبير المفاوضين بالجبهة الثورية عن سعادته للمشاركة في حفل الإفطار لأهمية الانفتاح والمشاركة مع اجهزة الإعلام المسموعة والمرئية وإلالكترونية وذلك للتبشير بعملية السلام لما في مثل هذه الفعاليات من قيمة انسانية تسهم في دمج أطراف السلام خاصة المسلحة منها في المجتمع. واضاف قائلاً “لدينا قناعة راسخة بقبول الشعب وتطلعه لتحقيق السلام الا ان هناك ثمة قصور في إيصال رسالة السلام كاملة لجميع أطراف الشعب” مشيرا الى أنه يقع على الإعلام مسألة تجسير هذا القصور باتمام إيصال رسالة السلام. وفي ذات السياق قال معتصم احمد صالح الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في الحفل ان ثمة لبس في بعض الاذهان بأن اتفاق سلام جوبا هو اتفاق جزئي لم يشمل كثير من القضايا موضحا ان الحقيقة القاطعة في هذا الخصوص ان اتفاق جوبا للسلام هو اتفاق شامل وكامل وتناول معالجة كافة المشكلات . من جانبه خاطب الحفل حيدر عبد الصادق رئيس اتحاد المواقع الالكترونية مرحبا بالحضور من الضيوف داعيا إلى ضرورة التواصل بين الإعلام وكافة اطراف العملية السلمية من أجل ترسيخ السلام.

سونا