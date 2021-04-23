المفوضية السامية للاجئين: الوضع في السودان بعد الثورة قلل اللجوء و الهجرة





بحثت وزيرة الخارجية مريم الصادق مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان أكسيل بيشوب سبل التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية و المفوضيّة .

جاء ذلك لدى لقاء مشترك اليوم “الخميس” ، حيث قدم أكسيل شرحاٌ لأوضاع اللاجئين داخل السودان و أوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار ، موضحاً أن الوضع في السودان بعد الثورة قلل اللجوء و الهجرة و شجع على العودة ، و أكد بذل المفوضية لقصارى جهدها من أجل إيواء اللاجئين و توفير احتياجاتهم الأساسية .

فيما ثمنت مريم العمل الذي تقوم به المفوضية ، مؤكدة دعم و مساندة حكومة السودان لها لإنجاح مهمتها .

باج نيوز