الخطوط السعودية: اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر





بعد أن كانت قد أشارت قبل أيام عن قرب موعد السماح بالسفر من السعودية إلى الخارج والعكس بعد تعليق دام أكثر من عام منذ انتشار جائحة كورونا عالمياً، أكدت الخطوط السعودية، الأربعاء، أن اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر.

وقالت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني.

كما يتضمن الرابط الذي حددته الخطوط السعودية قائمة بالبلدان، ونصائح عامة، تشمل التحقق من الأهلية للسفر من قِبل البلدان المعنية، والحصول على التصاريح و/أو الأذونات المطلوبة، إذا لزم الأمر، موضحة أن الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

إلى ذلك أضافت: “يجب على الضيوف التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر والحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالسعودية”.

يذكر أن الشركة كانت كررت أكثر من مرة أن رفع تعليق جميع الرحلات الدولية سيتم اعتباراً من يوم الاثنين 17 مايو 2021، باستثناء بعض البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي كورونا.

العربية نت