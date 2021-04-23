



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم أخذ إبر الأنسولين أثناء الصوم حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنها يجب أن تؤخذ قبل تناول الطعام بنصف ساعة؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز أخذ حقن الأنسولين ولا مانع من استعمالها، لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على “يوتيوب”أنه يجوز أخذ إبر الأنسولين قبل المغرب بـ5 دقائق أو نصف ساعة كما قال الطبيب ولا شيء في ذلك.

هل يفطر البنج في الصيام

ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول” هل غاز التخدير يفسد الصيام”.

وأجاب “علام”، في فتوى له، بأن غاز التخدير (البنج)، إذا كان عبارةً عن سائلٍ مخدرٍ مصحوبٍ بهواء مضغوط كان مفطرًا.

حكم أخذ الحقن في نهار رمضان.. الإفتاء تجيب

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قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جميع الحقن التى لا تؤخذ إلا عن طريق الوريد أو العضل فهى لا تفطر.

وأضاف “عبدالسميع” خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته على سؤال « هل حقن الفيتامينات والمعادن تفطر؟»، أن الذى يفطر من الحقن هو الحقنة الشرجية لأنها تدخل الى الجسم من منفذ منفتح وبالتالى حقن الفيتامين او المسكنات لا تفطر.

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