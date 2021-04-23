طبيب: فيروس كورونا يسبب الإصابة بالفشل الكلوي الحاد





أكد الدكتور علي طه القرياتي أستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب جامعة سوهاج، ورئيس برنامج وزراعة الكلى ورئيس وحدة الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي، ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19، وأهمها ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.

وحذر مدير مستشفى سوهاج الجامعي الأسبق، المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية لأنه يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في الإصابة بالفشل الكلوي الحاد.

أضاف الدكتور علي طه القرياتي، أنه نتيجة لمرض فيروس كورونا، يمكن أن تحدث الإصابة بالفشل الكلوي الحاد عن طريق إفراز بعض المواد تؤدي لخلل في الجهاز المناعي تهاجم الكلى، منوها بأن المصاب بأعراض شديدة بفيروس كورونا، قد يسبب أضرارا كبيرة للكليتين، وتظهر تلك الأضرار في نتائج اختبارات وظائف الكلى والتي تكشف عن تغير في بعض النسب، وهو ما يعني أن الكليتين لا تستطيعان القيام بوظائفهما بشكل كامل.

وأوضح الدكتور علي طه، أنه بعد التعافي من فيروس كورونا يمكن الشفاء من الفشل الكلوي الحاد، خاصة بعد استقرار الحالة العامة للمريض، منوها بأن العلاج يكون عن طريق بعض الأدوية الخاصة ببرتوكول فيروس كورونا.

وشدد القرياتي، على ضرورة شرب السوائل بكثرة، وتناول الطعام عالي البروتين مثل: “اللحوم والطيور والأسماك”، وكذلك الأطعمة الخالية من الدهون والكوليسترول العالي.

صدي البلد