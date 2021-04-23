احذر من تخزين اللحوم والدواجن فترة طويلة.. تعرف على المدة الصحيحة





اعتاد الكثير من الناس تخزين اللحوم وتجميدها في الثلاجة والفريزر، خصوصاً في المناسبات كشهر رمضان المعظم وعيدي الفطر والأضحي المباركين وغيرهم من المناسبات، ولكن اعتاد الكثيرون على تخزين كميات كبيرة من اللحوم والدواجن لفترات طويلة جداً قد تصل لأعوام، دون أن يلتفتوا لمدة تخزين اللحوم والدواجن، مما قد ينتج عنه فساد تلك اللحوم عند تركها مخزنة أكثر من الفترة المسموح بها، وفي النهاية يصيب جسدك بالعديد من الأمراض والأضرار التي قد تصل خطورتها الى التسمم الغذائي.

ومن هنا نشر موقع sputnik.arabic عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل انستجرام، المدة المحددة لتخزين اللحوم والدواجن داخل الثلاجة والفريزر.

اللحم البقري والضأن

تعد أقصي مدة لحفظ اللحم البقري الطازج أو لحم الضأن في الثلاجة من 3 : 5 أيام.

ويحفظ في الفريزر من 4 :12 شهراً.

اللحوم المصنعة والمفرومة

أقصي مدة لحفظ اللحوم المصنعة كالهامبرجر، واللحوم المفرومة، في الثلاجة من يوم : يومين.

وتخزن في الفريزر من 3 :4 أشهر.

الدجاج الطازج

أقصي مدة لحفظ الدجاج الطازج في الثلاجة من يوم : يومين

وتحفظ الدجاجة الكاملة الغير مقطعة في الفريزر لمدة أقصاها عاماً.

ويخزن الدجاج المقطع ويحفظ في الفريزر لمدة 9 أشهر.

اللحم والدجاج المطهو

يحفظ اللحم والدجاج المطبوخ في الثلاجة من 3 : 4 أيام.

وأقصي مدة لتخزين اللحم والدجاج المطهو في الفريزر من 2 :6 أشهر.

المصري اليوم