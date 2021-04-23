تسرق النصوص والأموال.. احذر من وجود هذه التطبيقات على هاتفك





اكتشف باحثو الأمن السيبراني ثمانية تطبيقات احتيالية تسرق نصوص المستخدمين وأموالهم، مؤكدين ضرورة حذفها فوراً.

ومع ما مجموعه 700 ألف عملية تثبيت، تم طرح البرامج الضارة كخلفيات للشاشة وأغطية لوحة مفاتيح ومحرري صور وتطبيقات أخرى متعلقة بالكاميرا.

وقالت عملاقة الأمن السيبراني، شركة McAfee، إن التطبيقات مدرجة في متجر جوجل بلاي في شبه الجزيرة العربية وجنوب غرب آسيا، ولحسن الحظ، قامت جوجل بإزالتها من المتجر بعد تلقي تقارير من McAfee.

وقال الباحثان سانغ ريول ريو وشانان باك: “شقت موجة جديدة من التطبيقات الاحتيالية طريقها إلى متجر جوجل بلاي حيث تخطف البرامج الضارة المضمنة في هذه التطبيقات إشعارات الرسائل القصيرة ثم تقوم بعمليات شراء غير مصرح بها”.

ورغم أن التطبيقات تخضع لعملية مراجعة قبل السماح لها بالدخول إلى متجر جوجل بلاي، لكن المحتالين وجدوا طريقة سهلة للتغلب على ذلك.

ولتجاوز حراس جوجل، تم تقديم التطبيقات في البداية كتطبيقات نظيفة قبل إضافة الشيفرة الضارة من خلال سلسلة من التحديثات.

ويقوم المهاجمون بعد ذلك بإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة ائتمان الضحية ما يجعل عملية الشراء كبيرة.

وتقوم شركة McAfee باستدعاء البرامج الضارةAndroid Etinu وعلى الرغم من إزالتها من متجر جوجل بلاي، فمن الممكن أن تظل التطبيقات موجودة على هاتفك.

وإذا كان أي مما يلي كامنا في مكتبة التطبيقات الخاصة بك، فتأكد من حذفها:

com.studio.keypaper2021

com.pip.editor.camera

org.my.f Favorites.up.keypaper

com.super.color.hairdryer

com.ce1ab3.app.photo.editor

com.hit.camera.pip

com.daynight.keyboard.wallpaper

com.super.star.ringtones

الامارات نيوز