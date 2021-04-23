احذر منها.. 6عادات يومية تؤكد أنك ستصاب بجفاف العيون





تعتبر مشكلة جفاف العيون من أهم المشاكل التي يعاني منها بعض الناس، تحدث هذه المشكلة عندما لا تفرز عيون الشخص المصاب القدر المناسب من الدموع.

ومن المعلوم طبياً أن العيون تقوم بإفراز كميات مناسبة من الدموع بطريقة تلقائية لتساعد حركة العين، فتفرز هذه الدموع بشكل بطيء، لكن هذه الكمية تختلف في حالة بكاء الشخص، حيث تقوم العيون بإفراز كميات كبيرة من الدموع في حالة البكاء الشديد أو تحسس العين وتهيجها.

وهناك العديد من العادات اليومية التي يقوم بها الأشخاص تؤدي إلى إصابة العينين بالجفاف، ومنها:

1. جلوس الشخص أمام شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة.

2. مطالعة الشخص للكتب والقراءة بشكل مستمر.

3. شرب الكثير من الكحول.

4. إدمان تدخين التبغ ومشتقاته.

5. التعالج بالهرمونات البديلة.

6. ارتفاع ضغط الدم عند الشخص.

الامارات نيوز