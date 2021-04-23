(التربية) تقر بصعوبات تواجه امتحانات الأساس والثانوي بالخرطوم





أقرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بوجود تحدٍ كبير يجابه امتحانات شهادتي الأساس والثانوي من ناحية توفير الميزانية وتزامنهما في وقت واحد.

وعقد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي أمس “الخميس” اجتماعاً مطولاً ، مع الإدارة العامة للشؤون المالية والموارد البشرية. وبحث الاجتماع متابعة العمل ومناقشة الصعوبات التي قد تؤثر على أداء الموظفين لمهامهم.

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم بالخرطوم محمد إبراهيم علي إن التركيز ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة لتقديم الخدمة الممتازة في العمل.

(كوش نيوز)