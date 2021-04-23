بالفيديو.. في مشهد مؤثر معلم سعودي يوثق لحظة سماعه بالحرم نبأ وفاة زميله السوداني الذي رافقه لنحو 20 عاماً





في موقف ينم عن الإخلاص والوفاء للأخوة والزمالة، وثق المعلم السعودي “ناصر بن عيد” لحظة مؤثرة عند سماعه، وهو بالحرم المكي نبأ وفاة زميله المعلم السوداني “شرف محمد أحمد” الذي رافقه لنحو عقدين من الزمان، في العمل بحقل التدريس بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ “عيد” حزيناً وهو يذكر مآثر زميله الفقيد، ويشاء الله أن يتلقى نبأ وفاته في بقعة مباركة، و ساعة مباركة ابتهل فيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

واشتغل الفقيد “شرف محمد أحمد” في التعليم، قرابة 50 عاماً، قضى منها حوالي عقدين بالمملكة العربية السعودية، التي عاد منها للعمل في السودان.

وهو معلم مشهود له بالكفاءة في مادتي الرياضيات و العلوم، تخرج في معهد بخت الرضا، وتنقل في عدد من مدن السودان، وكانت آخر محطة له في حياته بمدرسة أحمد بشير العبادي للبنات، والتي سادها الحزن الدفين على رحيله الفاجع.

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