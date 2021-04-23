أحمد الجقر: نفسي أعمل مسلسل بمواصفات (موسى) ( ونسل الأغراب)





كشف المطرب الشاب أحمد الجقر عن أحلامه وأهدافه المستقبلية، وقال لـ(كوكتيل): واحدة من أحلامي التي أسعى لتحقيقها أن أعمل مسلسلاً أو فيلماً بمواصفات عالمية أو مصرية، معرباً عن اندهاشه وإعجابه بمسلسل (موسى) للنجم محمد رمضان ومسلسل ( نسل الأغراب) للنجم أحمد السقا، لما تم فيه من إبداع تصويري وسيناريو وحوار على مستوى عال جداً.

وتمنى الجقر أن يشاهد عملاً سودانياً على نفس المستوى وتحدث عن تجربة برنامجه الكاميرا الخفية (اوعه تدوش) وأنه حقق نجاحاً كبيراً قبل أن يكشف أن طموحاته وأحلامه أكبر بكثير من هذا العمل الذي وصفه بربع طموحاته.

السوداني