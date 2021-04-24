صاحب أزمة محمد رمضان.. وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر





توفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، داخل غرفة العناية المركزة، إثر أزمة صحية وتدهور حالته الصحية منذ حوالي شهر.

وأكد مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف ابو اليسر خبر الوفاة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ بعد تدهور شديد لحالته الصحية في المستشفى خلال الساعات الأخيرة.

وكانت أزمة قد نشبت بين الطيار الراحل وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وواجه الفنان محمد رمضان في أزمة صورة كابينة الطائرة العديد من الدعاوى كان آخرها الحكم الصادر بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه تعويض للطيار الموقوف.

,كان محامي الطيار أشرف أبواليسر، مجدي حلمي، كشف تفاصيل الحكم الصادر بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه (400 ألف دولار) لصالح موكله الطيار أشرف أبواليسر ضد الفنان محمد رمضان.

وأوضح حلمي، في تصريحات خاصة، أن الحكم الصادر يقضي بدفع رمضان التعويض إلى موكله الطيار أبواليسر، وإلزامه أيضًا بالمصاريف.

ولفت إلى أنه حتى الآن، لا يوجد طعن من محمد رمضان على الحكم، وغير معروف ما إذا كان سيتقدم بطعن في الأيام المقبلة من عدمه.

وحول رد فعل الطيار بعد بالحكم، قال حلمي إن أبواليسر تعرض لوعكة صحية مؤخراً، وجرى إدخاله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وموجود بها حتى اللحظة.

وذكر أنه جرى إبلاغ موكله بالحكم، لكن رد فعله غير واضح؛ لوضعه الصحي غير مستقر، وعدم قدرته على التجاوب بشكل جيد مع المحيطين.

إرم نيوز