وزير الثروة الحيوانية يبحث سبل تطوير قرية سودانير للصادر





التقي الاستاذ حافظ ابراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية بالأستاذ ميرغني موسي وزير النقل والمواصلات بحضور مدير الخطوط الجوية السودانية المهندس ياسر تيمو وذلك للتفاكر حول سبل تطوير البينة التحتية لقرية سودانير للصادر لاستعياب صادر اللحوم عبر مطار الخرطوم . و شدد وزير النقل (يحسب سونا )علي ضرورة أن تستوعب سودانير الزيادة الكبيرة في الصادرات وعلي وضع الخطط الكفيلة لنجاح الناقل الوطني في كل المجالات . و أبدى وزير الثروة الحيوانية استعدادهم لمساعدة سودانير لأداء مهمتها في إنسياب صادرات الثروة الحيوانية عبر منفذ قرية سودانير للصادر. وقال المهندس ياسر تيمو مدير سودانير انهم بصدد إعادة تأهيل قرية الصادر وتدريب العمالة لتواكب المعايير الدولية خلال الفترة المقبلة واستعرض المشاكل والعقبات التي تواجههم. والتزم كل من وزير النقل ووزير الثروة الحيوانية بتذليل العقبات والعمل معهم علي انفاذ الخطط الكفيلة بتطوير الناقل الوطني.

الخرطوم (كوش نيوز)