الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في مطار القاهرة





وصل إلى مطار القاهرة، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لتصريح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مصر، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.

ومن المقرر أن يعقد السيسي وزايد، وبحسب موقع “سكاي نيوز”، سيقيم الرئيس المصري مأدبة إفطار على شرف الشيخ محمد بن زايد في قصر الاتحادية، حيث سيعقد الزعيمان جلسة مباحثات.

وآخر زيارة لولي عهد أبوظبي للعاصمة المصرية القاهرة، كانت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لبحث العلاقات بين البلدين.

العربية نت