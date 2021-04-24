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عطل يصيب تطبيقي “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام”
أعلن موقع Downdetector الذي يراقب الانقطاعات في موارد الإنترنت، أن مستخدمي تطبيقي “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام” في عدد من البلدان، واجهوا مشاكل في تشغيل الخدمات.
ووفقا للموقع: “لوحظت الانقطاعات من حوالي الساعة 21.30 بتوقيت موسكو، كما سجلت أعطال فنية في تشغيل الموارد في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من البلدان الأخرى”.
يشار إلى أن حوالي 68% من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، اشتكوا من تعطل خدمة موجز الأخبار، فيما عانى معظم مستخدمي تطبيق “فيسبوك ماسنجر” من مشاكل في تلقي الرسائل.
العربية نت