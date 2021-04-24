أذن الفجر واستمر في شرب الماء.. هل يأثم؟





في إحدى حلقات برنامج دار الإفتاء المصرية “سؤال وجواب من الإفتاء”، الذي ينشر عبر قنواته الرسمية في شهر رمضان الكريم، وردها سؤال يقول: إذا أذن الفجر وفي يد أحدهم ماء يشربه أو نحوه فهل يتركه أم يستكمل الأكل أو الشرب؟

ليجيب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه على الإنسان أن يحافظ على شعيرة الصوم بكل ما يستطيع، فلا يفعل شيئا فيه شك أو ريبة، فيحتاط للعبادة خاصة العبادة غير المتكررة على مدار العام، فلابد أن يحافظ على صوم كل يوم في هذا الشهر، وأوضح عويضة أن بعض الناس يظل يأكل ويشرب، ويستمر في ذلك طوال ما يسمع الأذان مؤكدًا أن هذا خطأ كبير، فيجب أن يمسك عن الأكل والشرب عند سماع الله أكبر، “هذا كان منطبقا على أذان بلال فقط..

وكان يسمى الفجر الأول وكان يسمى بالفجر الكاذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم”، لذا، يوضح عويضة أن من قال إن الصائم يأكل ويشرب أول ذلك على أذان بلال، ولكن هذا ليس ما يماثل الأذان في وقتنا هذا، فالفجر الذي نسمعه الآن هو أذان ابن أم مكتوم.

الخرطوم

(كوش نيوز)