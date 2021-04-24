طريقة التعامل الذاتي مع مريض السكري في رمضان





أوضح الهلال الأحمر السعودي، كيفية التعامل الذاتي مع مريض السكري خلال شهر رمضان المبارك والأمور التي يجب مراعاتها عند الصوم.

طريقة التعامل الذاتي مع مريض السكري

وأوصى الهلال الأحمر ، مريض السكري باتباع الخطوات التالية:

يجب عليك استشارة الطبيب قبل الصيام، لمعرفة ضبط الجرعات وكذلك تناول الطعام بانتظام مع أهمية مواصلة النشاط البدني الخفيف إلى المتوسط.

ينصح باختبار مستوى الجلوكوز في الدم يومياً.

وينصح الأطباء النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يحتجن للأنسولين بعدم الصيام، سواءً كن مصابات بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني، كما أن غالبية المصابين بمرض السكري من النوع الثاني يكون باستطاعتهم الصيام دون الإصابة بمضاعفات، مع التشديد على ضرورة الالتزام ببعض التعديلات الغذائية والدوائية أثناء الصيام، ومراقبة معدل الجلوكوز في الدم بشكل مستمر.

كما يجب تجنب الحلويات المحتوية على كميات عالية من السكر بعد الإفطار مع الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة كالسلطة والخضروات المطبوخة.

وينصح بشرب كميات كبيرة من الماء وليس العصائر بين الإفطار والسحور، فالجسم يحتاج من ٦-۸ أكواب كبيرة من الماء، ويجب أن يحتوي السحور على كمية كافية من البروتينات والدهون مع الإقلال من النشويات حتى يستمر معدل السكر في المستوى العادي لأطول وقت.

المواطن نت