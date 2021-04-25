إليسا تؤيد قرار بايدن الأخير





كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن رأيها في قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بـ “”الإبادة الجماعية” للأرمن.

وأضافت في تغريدة في حسابها على تويتر:

“الولايات المتحدة بتعترف بالإبادة الأرمنية وبتعطي هالشعب اللي ضحى كتير، شوي من حقه المعنوي”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ “الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني”.

وأضاف : “نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا”.

الامارات نيوز