لا تغفل عنها.. 5 علامات تؤكد أنك بحاجة إلى ارتداء نظارة طبية





تعتبر العين من الأعضاء الحساسة جداً في جسم الإنسان، والتي يجب معاينتها وفحصها بشكل دوري عند الطبيب المختص، نظراً لتعرضها لمشاكل عديدة سواء عن طريق دخول الأتربة إليها خلال النهار أو تعرضها للتعب والإجهاد بسبب شاشات الأجهزة الإلكترونية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض مجموعة من العلامات التي تدل على ضرورة القيام بمراجعة المختصين:

١. آلام رأس غير مبررة.

إذا كان الصداع يهاجمك بعد القراءة أو العمل خلف الكمبيوتر، أنت تحتاج لحجز موعد عند طبيب العيون.

٢. رؤية مشوشة.

إذا تغيرت رؤيتك أو ضعفت، ذلك يمكن أن يكون إشارة أنك تحتاج نظارات، افحص نظرك بالنظر المتواصل لشيء ما تراه كل يوم، كنتوء على كتاب، أو رقم لوحة، لتتأكد أنه مادام باستطاعتك قراءته، وحاول ان تنظر إليه بعين واحدة لبعض الوقت، لتجريب النظر أكثر.

٣. رؤية متموجة.

عندما تنظر لخطوط مستقيمة كالباب أو إطار النافذة، وتراها كخطوط متموجة أو ملتوية، فالأمر يتطلب فحص التنكس البقعي المرتبط بالسن، وهو السبب الأكثر شيوعاً وراء ارتداء النظارات.

٤. تعب العينين وصعوبة التركيز.

كلنا نمر بأوقات تجهد فيها عيوننا كمحصلة للتعب اليومي الذي نمر به، لكن عندما يتحول ذلك إلى وضع مستمر يصيبك بعد أنشطة معتادة كالقيادة والقراءة، فعليك أن تفحص عينيك عند الاختصاصي.

٥. الألم أو احمرار العين.

العيون المتمتعة بالصحة لا تؤلم ولا تحمّر، وإذا تعرضت لذلك، فهذه إشارة لإصابة عينيك بحالة مرضية تستدعي الإسراع بفحصهما.

وتعد الرؤية المشوشة أو الضبابية، حالة أخرى شائعة لها علاقة بالمرض، وعند ظهورها يجب معاينة العين.

الامارات نيوز