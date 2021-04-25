المشروبات الغازية؛ طريق الرجال إلى فشل القلب





ما هو فشل القلب أو قصوره؟

قصور القلب أو ما يسمى فشل القلب الاحتقاني هو من أحد الأمراض المزمنة التي تصيب العضلة القلبية ويؤثر على قدرتها في ضخ الدم ليصل الى جميع انحاء الجسم بالكمية الكافية حاملاً الأوكسجين اللازم للقيام بالوظائف الخلوية الأساسية.

يقسم قصور القلب الى اقسام تبعاً لمكان الأصابة وعادة ما يصيب العضلة القلبية كاملة لكن احياناً قد يصيب الجزء الايمن فقط او الايسر فقط وهذا الأمر نادر الحدوث.

أكثر من 23 مليون شخص في العالم يعانون من قصور القلب.

– الرجال الذين يشربون اثنين أو أكثر من أكواب المشروبات الغازية أو المشروبات المحلاة الأخرى يوميا قد يكونون أكثر عرضة لفشل القلب، بحسب ما أشارت دراسة سويدية.

– دراسات سابقة ربطت استهلاك كميات كبيرة من المشروبات السكرية مع العديد من عوامل الخطر لفشل القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الوزن، ومرض السكري والسمنة.

– لتأكيد العلاقة بين فشل القلب والمشروبات المحلاة وعلى رأسها المشروبات الغازية درس الباحثون مجموعة مكونة من حوالي 42,000 رجل لمدة مقدارها في المتوسط ​​12 عاما. لتقييم عادات شرب المشروبات المختلفة، تم سؤال الرجال عن عدد المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة التي شربوها يوميا أو أسبوعيا.

– على مدار الدراسة، كان هناك حوالي 3600 حالة جديدة من حالات قصور القلب.

– الرجال الذين شربوا أكثر من كأسين من المشروبات المحلاة وعلى رأسها المشروبات الغزية يوميا كان لديهم مخاطر أكبر بنسبة 23% لتطوير قصور القلب خلال الدراسة من الرجال الذين لم يستهلكوا هذه المشروبات.

– على الرغم على أنّ الدراسة قد تمّت على الرجال، ينبغي أن تكون المرأة حذرة من المشروبات السكرية أيضاً. فقد ارتبط استهلاك المشروبات المحلاة مع ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، والسمنة، وداء السكري من النوع الثاني في النساء أيضاً.

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